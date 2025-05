Guendouzi, il retroscena con l'Inter il confronto con Baroni

Guendouzi guida il gruppo

La Lazio non può permettersi passi falsi a San Siro se vuole continuare a inseguire il sogno Champions. Domenica sera si preannuncia una sfida durissima, da affrontare con cuore, sacrificio e personalità. È qui che entra in gioco Matteo Guendouzi, punto di riferimento nello scacchiere di Baroni e figura carismatica nello spogliatoio. Il tecnico crede fortemente nel francese e, come riportato dal Corriere dello Sport, ha voluto dedicargli un momento extra a fine allenamento, coinvolgendo anche Romagnoli, altro leader della squadra: un confronto sul campo per cementare concentrazione e spirito di squadra in vista del big match.

Un avversario che lo conosce bene

Il destino ha voluto che l’avversaria di giornata fosse proprio l’Inter, club che da anni osserva con interesse Guendouzi, fin dai suoi tempi all’Arsenal. Secondo quanto riporta ancora il Corriere dello Sport, i nerazzurri non hanno mai smesso di seguirlo: a gennaio si era parlato persino di un possibile scambio con Asslani, con la Lazio che valutava il suo centrocampista oltre 35 milioni di euro. Nulla di concreto, solo sondaggi, ma quanto basta per motivare ancora di più il francese. Domenica, però, il mercato resterà fuori: per Guendouzi conterà solo il campo. Perché queste sono le partite in cui dà il meglio di sé.