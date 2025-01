Che regalo: la finale tra Sinner e Zverev in chiaro. Ecco dove

Il 26 gennaio 2025, una data che entrerà nella storia del tennis italiano, quando Jannik Sinner, giovane stella del tennis nazionale, affronterà il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open. Questo appuntamento rappresenta non solo un momento clou per gli appassionati di sport, ma anche una straordinaria opportunità per seguire una delle competizioni più prestigiose del circuito in diretta e in chiaro.

Un match da brividi: Sinner vs Zverev

L’attesissima finale vedrà sfidarsi due giocatori di talento assoluto. Da una parte, Jannik Sinner, che negli ultimi anni ha conquistato cuori e attenzione con il suo gioco potente e preciso. Dall’altra, Alexander Zverev, un veterano del circuito che ha dimostrato la sua forza in ogni grande torneo internazionale. La rivalità tra questi due atleti, con stili di gioco complementari, promette di regalare emozioni indescrivibili.

Per l’Italia, una vittoria di Sinner sarebbe un sogno che si avvera: il giovane ha già ottenuto successi internazionali, ma un trionfo agli Australian Open sarebbe un traguardo storico per il tennis tricolore.

Sinner - Depositphotos

La trasmissione in chiaro: un’occasione per tutti

Una delle grandi novità di quest’anno è che la finale degli Australian Open 2025 sarà trasmessa in chiaro su nove, offrendo così a milioni di italiani l’opportunità di seguire l’evento senza dover ricorrere a servizi a pagamento. L’incontro sarà visibile a partire dalle 9:00 (ora italiana), permettendo ai tifosi di vivere tutta la suspense e l’emozione di una finale che promette di essere leggendaria. Questa trasmissione in chiaro è un regalo per tutti coloro che non vogliono perdersi l’occasione di tifare per Sinner e seguire uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno. Non c’è bisogno di abbonamenti, basta sintonizzarsi su nove per essere parte di una giornata che si preannuncia indimenticabile. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio 2025, alle 9:00 (ora italiana). Sarà possibile seguire la finale in diretta e godersi ogni scambio tra Sinner e Zverev, con commenti e analisi approfondite durante tutta la trasmissione. Il match si prevede lungo e carico di adrenalina, quindi bisogna essere pronti a vivere un’intera mattinata di emozioni.

Il post di Instagram