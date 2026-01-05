Atalanta-Roma, petardo contro il guardalinee: ecco la decisione del Giudice Sportivo contro i tifosi della Roma

È stata resa nota pochi minuti fa la decisione del Giudice Sportivo in relazione alla 18ª giornata di Serie A, che ha visto la sfida tra Atalanta e Roma, conclusasi con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. Un match combattuto sul campo, ma che ha lasciato strascichi importanti anche fuori dal rettangolo di gioco.

A finire nel mirino del Giudice Sportivo sono stati i tifosi della Roma, protagonisti di un episodio grave avvenuto nel corso del secondo tempo. Al 44° minuto della ripresa, dagli spalti occupati dalla tifoseria giallorossa è stato lanciato un petardo sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze del guardalinee. L’ordigno ha colpito l’assistente arbitrale a un piede e, successivamente, è esploso a circa un metro di distanza, provocando uno stordimento momentaneo, fortunatamente senza conseguenze fisiche gravi.

Alla luce di quanto accaduto, il Giudice Sportivo ha deliberato una sanzione economica di 20.000 euro nei confronti della Roma, ritenendo la società responsabile del comportamento dei propri sostenitori. Un episodio che macchia una giornata di campionato e riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli stadi, con l’auspicio che simili comportamenti non si ripetano in futuro.

Ammenda di € 20.000,00:

alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente.

Ammenda di € 4.000,00: