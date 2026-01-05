Giudice Sportivo, ecco quante giornate salteranno Marusic e Mazzocchi

È arrivata da pochi minuti la decisione ufficiale del giudice sportivo relativa alla 18ª giornata di Serie A, che ha visto la Lazio uscire sconfitta all’Olimpico contro il Napoli di Antonio Conte. Nel mirino del provvedimento disciplinare è finito l’episodio avvenuto nei minuti finali del match, quando il clima in campo si è improvvisamente acceso dando vita a una mini rissa tra Marusic e Mazzocchi.

I due calciatori, entrambi protagonisti dell’episodio al 42° minuto del secondo tempo, si sono affrontati fisicamente in maniera evidente. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, Marusic e Mazzocchi si sono reciprocamente afferrati per il collo e spinti, contribuendo a creare una situazione di forte tensione sul terreno di gioco, immediatamente sedata dall’intervento dei compagni e dell’arbitro.

Alla luce di quanto accaduto, il giudice sportivo ha deciso di infliggere a entrambi una squalifica per una giornata effettiva di gara, accompagnata da una ammenda di 5.000 euro ciascuno. Un provvedimento che avrà ripercussioni immediate sia per la Lazio che per il Napoli, costrette a rinunciare ai due giocatori nel prossimo turno di campionato. L’episodio va così a macchiare un finale di gara già complicato per i biancocelesti, usciti sconfitti dal confronto casalingo contro gli azzurri.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

MARUŠIĆ Adam (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione.

MAZZOCCHI Pasquale (Napoli): per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione.

