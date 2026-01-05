Calciomercato Lazio, ipotesi di scambio con il Bologna per Fabbian

Il calciomercato della Lazio è entrato ufficialmente nella sua fase più calda. Dopo aver sistemato i conti con la cessione record di Valentín Castellanos, la dirigenza capitolina ha ora un unico grande obiettivo: regalare a Maurizio Sarri una mezzala capace di garantire gol, inserimenti e freschezza atletica. Il profilo individuato è uno dei talenti più brillanti del panorama nazionale Giovanni Fabbian, un giocatore classe 2003 che ha già dimostrato di poter fare la differenza nel massimo campionato.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il tecnico toscano ha già dato il suo totale “placet” all’operazione: infatti apprezza la capacità del classe 2003 di leggere gli spazi e la freddezza sotto porta, un centrocampista che abbina inserimenti e gol nelle gambe. Proprio ciò che manca al centrocampo della Lazio. Oltre all’aspetto tecnico, c’è una motivazione strategica: essendo un Under 23, il suo stipendio non verrebbe conteggiato nel calcolo del costo del lavoro allargato, un dettaglio non da poco per i paletti del bilancio biancoceleste.

La richiesta del Bologna

La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che non rappresenta uno scoglio insormontabile per la Lazio dopo la cessione di Castellanos al West Ham per circa 30 milioni di euro. La Lazio prova a limare sulla cifra, neanche lo stipendio sarebbe un problema (attualmente guadagna 800 mila euro all'anno).

L’ipotesi contropartita per arrivare al giocatore

Per abbassare l’esborso economico e convincere definitivamente gli emiliani, la Lazio sta valutando l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. Il principale indiziato per fare il percorso inverso e trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano è Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, che ha mostrato sprazzi di grande potenza fisica ma meno continuità tattica, potrebbe essere la carta giusta per sbloccare definitivamente il passaggio di Fabbian a Formello.