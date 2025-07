Bastos, l'ex Lazio è stato operato dal professor Mariani: le condizioni

Bastos, ex calciatore del club biancoceleste ed attuale difensore della squadra portoghese Botafogo, è stato dimesso stamattina da Villa Stuart in seguito ad un'operazione al ginocchio. Bastos ha iniziato la sua carriera calcistica nel Petro Atletico, club angolano dove ha totalizzato 119 presenze ed 7 gol, per poi trasferirsi al Rostov, dove è sceso in campo in 73 occasioni ed ha mandato il pallone in porta 4 volte. Successivamente il calciatore ha vestito per 4 stagioni la maglia della Lazio ma nel 2020 è entrato a far parte del club Al-Ain Saudi dove, prima di essere mandato in prestito alla sua prima squadra, segna 2 reti e disputa 22 match. Nel 2022 veste la maglia dell'Al-Ahly e riesce a segnare in 3 occasioni, dal 2023, invece, diventa il nuovo difensore del Botafogo, con il quale conquista un Campionato brasiliano ed una Coppa Libertadores.

Bastos: l'operazione

Come riportato dal sito del Corriere dello Sport, ieri mercoledì 2 luglio Bastos è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani. Intervento in artroscopia al ginocchio sinistro ha avuto un esito positivo, infatti, il calciatore stamattina è stato rimesso e rimarrà per un mese presso la struttura per eseguire la fisioterapia.

Bastos: il periodo alla Lazio

Ad agosto del 2016 Bastos passa ufficialmente alla Lazio per la cifra di circa 6,5 milioni e debutta in occasione della sconfitta contro la Juventus ma l'anno successivo vince con le aquile la Supercoppa Italiana, sempre nel match contro i bianconeri. Nel 2020, dopo quattro stagioni in cui non era mai stato titolare, si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ain Saudi e lascia la squadra biancoceleste dopo 68 presenze e 6 gol segnati.