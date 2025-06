Rovella-Frattesi:un possibile scambio tra Lazio ed Inter, ecco i motivi

Il gemellaggio tra la Lazio e l'Inter continua ed ora che entrambe le squadre si trovano con un nuovo mister, anche se per il Comandante si parla più di un ritorno, potrebbe esserci uno scambio di giocatori per rinforzare i reparti in vista della nuova stagione, infatti, Nicolò Rovella potrebbe vestire la maglia nerazzurra e Davide Frattesi entrare a far parte della famiglia laziale. Il possibile scambio tra i due, tuttavia, crea delle tensioni all'interno della società biancoceleste, infatti, mentre il mister Maurizio Sarri si mostra propenso a salutare il calciatore numero 6 per far arrivare nel club il neroazzurro, Lotito e Fabiani considerano il mediano biancoceleste incedibile, a meno che non venga esercitata la clausola da 50 milioni.

Rovella-Frattesi: lo scambio

Il tecnico Cristian Chivu considera Frattesi una pedina essenziale dell'Inter, tuttavia, mostra molto interesse per il calciatore delle aquile dato che sarebbe perfetto per sostituire Calhanoglu, ora o in futuro. Il mister toscano, invece, necessita una mezzala di corsa e con la passione per il gol, inoltre, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Comandante desidera il numero 16 da quando ero in vendita a Sassuolo, infatti, era il candidato migliore per sostituire Milinkovic, tanto che Sarri provò anche a convincerlo di entrare a far parte della famiglia laziale ma l'offerta di 40 milioni dell'Inter rese impossibile la relazione tra le aquile e il mediano.

Gli ostacoli per lo scambio

I due calciatori sono entrambi molto giovani, infatti, Rovella ha compiuto a dicembre 23 anni e Frattesi ne compierà 26 a fine settembre, tuttavia, il grande ostacolo si trova nello stipendio, infatti, mentre Nicolò guadagna 1,8 milioni, l'ingaggio di Frattesi è di 2,8 milioni, perciò anche se Lotito decidesse di rinunciare alla clausola di 50 milioni, si ritroverebbe con un ingaggio più altro. L'altro ostacolo è la resistenza di Rovella a lasciare la Lazio, ma non solo, rinunciare al numero 6 significherebbe affidarsi a Belahyane come vertice basso e lasciare Cataldi a contendersi il posto, nel caso in cui la Fiorentina non lo riscattasse entro il 18 giugno.

Gli altri calciatori nel mirino biancoceleste

Oltre a Frattesi, la Società biancoceleste sta valutando molti altri nomi, come Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli, ma la Lazio non è disposta a spendere oltre 10 milioni. All'estero, invece, risaltano i nomi di Sulc del Viktoria Plzen, Sem Steijn del Twente e Neil El Aynaoui del Lens, tutti monitorati dalla talent room biancoceleste.