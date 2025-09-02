Manganiello: “Como-Lazio? Ho parlato un pochino forte. Ai calciatori ho detto…”

L’arbitro di Como-Lazio Gianluca Manganiello è stato il primo a comunicare all’intero stadio la decisione presa dopo la revisione al Var: queste le sue parole sull’episodio ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Prima o poi a qualcuno doveva capitare. Ci siamo preparati bene a Cascia e mi ha fatto anche piacere essere il primo anche perché sono uno degli anziani e posso essere d'aiuto ai più giovani. Se c'è stata emozione? Sinceramente no, certo è stata una cosa nuova. È particolare e tecnicamente non semplice perché non ti senti, devi parlare a tutto il pubblico senza un ritorno audio che ti certifichi quello che stai dicendo e devi parlare come un fiume in piena. Mi sono riascoltato, ho parlato un pochino forte, devo essere sincero. Però la mia esperienza è servita ai miei colleghi, che hanno avuto così un piccolo vantaggio. Sinceramente poi miglioreremo tutti.