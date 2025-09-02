Calciomercato chiuso ma non finito: tutti gli svincolati di lusso da seguire

Ecco gli svincolati più ricercati

Ieri è calata ufficialmente la saracinesca sul mercato estivo, ma il calciomercato non conosce soste: ecco i giocatori liberi più appetibili.

Il sipario sulla sessione estiva è sceso ieri sera, ma chi conosce le logiche del calcio sa che il termine “fine” resta soltanto apparente. Trattative improvvise, rilanci in extremis e colpi a sorpresa hanno animato settimane intense, tra affari milionari e operazioni mirate a bilanci e organici. A dominare la scena è stato ancora il Liverpool, con un mercato da quasi mezzo miliardo di euro che ha certificato, ancora una volta, l’enorme divario tra la Premier League e gli altri tornei. Ora però lo scenario cambia: i portafogli si chiudono e si apre un nuovo capitolo. Riflettori puntati sugli svincolati, calciatori senza contratto che possono trasformarsi in autentiche occasioni d’oro per chi cerca rinforzi mirati. C’è chi ha già trovato sistemazione in estate e chi, invece, attende ancora la chiamata giusta. Mai come quest’anno il mercato dei parametri zero offre nomi intriganti.

Da Insigne a Zouma: i colpi liberi più interessanti

Partiamo dalla Serie A. Dopo soli nove mesi e una breve esperienza conclusa con un’espulsione lampo contro il Milan, Dele Alli ha lasciato il Como. A 29 anni, l’ex promessa dell’Everton è nuovamente in cerca di rilancio, provando a smentire le voci su un possibile ritiro. Chi invece deve ancora iniziare è Samuele Vignato: classe 2004, rimasto senza contratto dopo l’addio al Monza. Un profilo che può attirare società di Serie B, ma anche club di A desiderosi di scommettere sui giovani.

