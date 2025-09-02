Football Crazy riparte stasera: torna l’appuntamento del martedì sera su T9

Alle 20.30 la prima puntata della nuova stagione: conduce Elisa Di Iorio con ospiti e opinionisti per parlare di Lazio, Serie A e calcio

Patrizio Pasqualini /
football crazy

Questa sera prende il via una nuova stagione di Football Crazy, la trasmissione televisiva interamente dedicata alla Lazio, alla Serie A e al calcio nazionale. L’appuntamento è fissato come sempre per il martedì alle ore 20.30, in diretta su T9, canale 17 del digitale terrestre.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Alla conduzione ci sarà ancora la giornalista Elisa Di Iorio, che guiderà il dibattito con ospiti in studio e opinionisti pronti ad analizzare le partite, i protagonisti e i temi più caldi del campionato.

Un format ormai consolidato, che anche quest’anno promette di offrire approfondimenti, curiosità e spazio al confronto tra tifosi e addetti ai lavori. L’appuntamento è quindi per stasera, con la prima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di contenuti e sorprese.

Manganiello: “Como-Lazio? Ho parlato un pochino forte. Ai calciatori ho detto…”