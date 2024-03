CdS | Kamada, cura Tudor. Dialogo e altro ruolo

Kamada pronto al rilancio. O meglio al lancio. Con Maurizio Sarri la scintilla non è mai scoccata e il centrocampista non ha mai potuto far vedere di che pasta è fatto se non in pochissime occasioni. Nell'ultimo periodo era diventato anche una figura marginale del progetto Sarri. Rimangono due mesi al termine, poi Kamada dovrà decidere se rinnovare con i biancocelesti o meno. Il suo addio a fine anno era cosa oramai scritta: eppure, con Igor Tudor in panchina le cose potrebbero cambiare.

La speranza è che le 20 presenze, di cui solo 8 da titolare, possano colmarsi con dei numeri più corposi, a fronte di un nuovo modulo, quello che sta provando il mister Igor Tudor, che potrebbe esaltarne le qualità. E' stato provato sia da centrocampista centrale che da trequartista, quello che è il ruolo più vicino a ciò che già faceva in passato. Ora è tutto nelle sue mani, per ritrovarsi al centro del progetto e dare così una speranza al rinnovo che, come si ricorda, può essere attivato solamente da lui.