Lazio-Como, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende in attacco

Lazio e Como questa sera chiuderanno la 21° giornata di Serie A: i lariani reduci dalla sconfitta contro il Milan nel recupero della Supercoppa possono approfittare del passo falso della Juventus per migliorare la propria classifica, mentre la Lazio ha l'opportunità in caso di tre punti di rientrare nella rincorsa europea. Sarri e Fabregas si dividono una posta in palio molto alta.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e Cesc Fabregas

La formazione ufficiale della Lazio

Sarri - Fraioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez.