Lazio-Como, le formazioni ufficiali: Sarri sorprende in attacco
Queste le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e Cesc Fabregas
Lazio e Como questa sera chiuderanno la 21° giornata di Serie A: i lariani reduci dalla sconfitta contro il Milan nel recupero della Supercoppa possono approfittare del passo falso della Juventus per migliorare la propria classifica, mentre la Lazio ha l'opportunità in caso di tre punti di rientrare nella rincorsa europea. Sarri e Fabregas si dividono una posta in palio molto alta.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e Cesc Fabregas
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
La formazione ufficiale del Como
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez.