Lazio-Como, Zaccagni nel pre: "Vogliamo dare continuità, Taylor e Ratkov…"

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Como, il calciatore biancoceleste ha presentato la gara ai microfoni di DAZN

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Como, Mattia Zaccagni ha presentato la gara ai microfoni di DAZN.

Le parole di Zaccagni a DAZN

Vogliamo dare continuità alla vittoria di Verona, affrontiamo una quadra molto forte, ma ce la metteremo tutta.

I nuovi acquisti

In primis sono due bravissimi ragazzi si stanno integrando molto bene, sicuramente inizieranno a capire al meglio le cose che chiede al mister. Taylor è un centrocampista di grande qualità, Ratkov è un giovane ma ha grandissime potenzialità e ci aspettiamo tanto.

Le parole di Zaccagni a LSC

È stata una partita no all'andata, siamo partiti con il piede sbagliato, vogliamo dar continuità alla vittoria di Verona e portare a casa i tre punti. 

Gol? 

Mi manca, ma so che arriverà presto. L'importante è aiutare la squadra al massimo e se arriverà il gol tanto meglio. Dobbiamo giocare sempre con lo stesso spirito, con sacrificio e umiltà come ci chiede il mister, così ci toglieremo delle soddisfazioni.

