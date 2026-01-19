Lazio-Como, Zaccagni nel pre: "Vogliamo dare continuità, Taylor e Ratkov…"
Prima del fischio d'inizio di Lazio-Como, Mattia Zaccagni ha presentato la gara ai microfoni di DAZN.
Le parole di Zaccagni a DAZN
Vogliamo dare continuità alla vittoria di Verona, affrontiamo una quadra molto forte, ma ce la metteremo tutta.
I nuovi acquisti
In primis sono due bravissimi ragazzi si stanno integrando molto bene, sicuramente inizieranno a capire al meglio le cose che chiede al mister. Taylor è un centrocampista di grande qualità, Ratkov è un giovane ma ha grandissime potenzialità e ci aspettiamo tanto.
Le parole di Zaccagni a LSC
È stata una partita no all'andata, siamo partiti con il piede sbagliato, vogliamo dar continuità alla vittoria di Verona e portare a casa i tre punti.
Gol?
Mi manca, ma so che arriverà presto. L'importante è aiutare la squadra al massimo e se arriverà il gol tanto meglio. Dobbiamo giocare sempre con lo stesso spirito, con sacrificio e umiltà come ci chiede il mister, così ci toglieremo delle soddisfazioni.