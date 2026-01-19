Lazio-Como, Zaccagni nel pre: "Vogliamo dare continuità, Taylor e Ratkov…"

Prima del fischio d'inizio di Lazio-Como, Mattia Zaccagni ha presentato la gara ai microfoni di DAZN.

In primis sono due bravissimi ragazzi si stanno integrando molto bene, sicuramente inizieranno a capire al meglio le cose che chiede al mister. Taylor è un centrocampista di grande qualità, Ratkov è un giovane ma ha grandissime potenzialità e ci aspettiamo tanto.