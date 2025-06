Zaccagni va sotto i ferri: il comunicato della società

Dopo che Mattia Zaccagni è stato operato con un intervento programmato da tempo per “la risoluzione di una Groin Pain Syndrome”, è arrivato il comunicato della società che, via social, rassicura tutti i tifosi biancocelesti.

🏥 Nella giornata di oggi, il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto a un intervento chirurgico mininvasivo, programmato da tempo per la risoluzione di una “Groin Pain Syndrome”.

L’operazione, perfettamente riuscita, rientra in un percorso di recupero definito in anticipo, finalizzato alla piena ripresa dell’attività sportiva, prevista per il 14 luglio.

Zaccagni osserverà ora un breve periodo di convalescenza, al termine del quale inizierà gradualmente il programma di riatletizzazione secondo i tempi stabiliti dallo staff medico della S.S. Lazio.