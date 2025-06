Mondiale per Club: le partite in programma stasera, in campo anche un italiana

Il girone d'andata del FIFA Club World Cup ha mostrato risultati sorprendenti, e al termine del girone di ritorno si proseguirà con gli ottavi di finale ad eliminazione diretta, che cominceranno dal 28 giugno. In queste ultime partite del girone di ritorno le squadre dovranno lottare con tutta la loro forza per tentare di classificarsi in 1a o 2a posizione e poter proseguire il loro percorso in questo nuovo Mondiale.

FIFA Club World Cup: le partite in programma stasera

Il FIFA Club World Cup ritorna stasera con nuovi entusiasmanti incontri, trasmessi su Dazn sia per gli abbonati che in chiaro, nei quali le squadre si affronteranno per tentare di ottenere un posto agli ottavi di finale. Alle ore 21:00 sarà possibile seguire l'incontro tra il Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai e in contemporanea il Mamelodi Sundowns affronterà il Fluminense. Alle ore 03:00, invece, saranno trasmessi gli incontri Inter-River Plate e Urawa Red Diamonds-Monterrey.

Mondiale per club: gli ottavi di finale

Secondo le regole del Mondiale per Club, inizialmente le 32 squadre partecipanti sono state divise in 8 gruppi da 4, inoltre, soltanto le prime due classificate nel loro girone potranno accedere agli ottavi di finale della competizione. Nel girone A il Palmeiras e l'Inter Miami hanno ha avuto la meglio su Porto e Al Ahly e potranno continuare il loro percorso, così come il club francese e quello brasiliano del girone B, infatti, il 28 giugno alle ore 18:00 si disputerà Palmeiras-Botafogo e il 29 giugno allo stesso orario andrà in onda PSG-Inter Miami. In quelle giornate scenderanno in campo anche le squadre del girone C e D che sono riuscite a classificarsi, infatti, i tifosi potranno seguire Benfica-Chelsea e Flamingo-Bayern Monaco. Nel girone E l'Inter è in 2a posizione, con gli stessi punti del River Plate, al 1° posto, ma soltanto 2 sopra il Monterrey. Alla vetta del girone F si trovano Fluminense e Borussia Dortmund, entrambe a 4 punti ed a un punto di distacco dal Mamelodi Sundowns, mentre la Juventus e il Manchester City del girone G sono già matematicamente qualificate. Il girone H vede il Real Madrid e il Salzburg prime con 4 punti e Al-Hilal con 2 punti di differenza. Al fischio finale delle ultime partite in programma oggi, Inter-River Plate e Urawa Red Diamonds-Monterrey, si scopriranno i club del girone E ed F che raggiungeranno le altre squadre per affrontarsi alla fase successiva della competizione.