Lazio, emergenza infinita: il resoconto sugli infortuni della stagione

La stagione della Lazio continua a essere caratterizzata da problemi fisici, segnando un trend preoccupante che sta condizionando pesantemente le scelte tecniche e il cammino in campionato. L’ultimo è quello di Nicolò Rovella che, dopo il lungo stop dal derby, dovrà assentarsi per circa un mese e mezzo.

Numerosi infortuni in casa Lazio: il resoconto

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il forfait del regista rappresenta il 33° infortunio a partire dal ritiro di luglio. La stagione, infatti, è partita subito in salita con 8 stop muscolari durante la preparazione estiva. In questa fase a soffrire sono stati soprattutto i nuovi acquisti, non ancora abituati ai carichi di lavoro, e i veterani della difesa, che hanno riportato lesioni di primo grado. Successivamente, tra ottobre e dicembre, la quota è salita aggiungendo altri 15 incidenti di tipo traumatico: distorsioni alle caviglie e problemi alle ginocchia. Gli ultimi 10 infortuni, culminati con quello di Rovella, sono figli dello stress da sovraccarico. Si tratta principalmente di problemi ai flessori, tipici di chi ha giocato troppo senza poter recuperare. Questo lungo elenco dimostra che non si è trattato di sfortuna isolata, ma di un problema di tenuta atletica che ha colpito ogni reparto, privando la Lazio della continuità necessaria.

Lazio, il punto sugli infortunati

Il numero 6, la cui diagnosi è di una frattura scomposta della clavicola destra, ha raggiunto nuovamente i suoi compagni in infermeria. Secondo l'ultima nota della Società, inoltre, il programma fisioterapico continua per Pedro, che sta lottando contro una distorsione alla caviglia, Gila e Basic, che hanno riscontrato rispettivamente un'infiammazione tendinea al ginocchio e all`adduttore. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale.