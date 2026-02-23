Debutto shock per Tudor, il Tottenham è a un passo dal baratro: la situazione

Il battesimo di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham non ha portato il risultato sperato. Ieri, al Tottenham Hotspur Stadium, gli Spurs sono stati travolti dall'Arsenal con un pesante 1-4. Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo del tecnico croato, chiamato a risollevare una stagione finora disastrosa, il divario tecnico e psicologico con i Gunners è apparso evidente. Il gol di Kolo Muani al 34' aveva riacceso le speranze dopo l’iniziale vantaggio degli avversari, ma la ripresa ha visto il dominio totale della squadra di Arteta, trascinata dalle doppiette dello stesso Eze e di un inarrestabile Gyökeres.

Photo by Justin Setterfield/Getty Images via onefootball

Una classifica che scotta e l'emergenza Tudor

La situazione ereditata da Tudor è estremamente delicata. Dopo questo turno, il Tottenham si ritrova fermo a 29 punti, occupando una preoccupante 16ª posizione in classifica, a soli 4 punti dalla zona retrocessione occupata dal West Ham. La squadra sembra aver perso la bussola, con una difesa che ha subito 41 reti e una serie di risultati utili che mancano ormai da troppo tempo.

Il cammino verso la salvezza: marzo sarà decisivo

Il calendario non concede pause e il nuovo tecnico dovrà essere rapido nell'imporre la sua filosofia di gioco. Il mese di marzo sarà un vero e proprio banco di prova per le ambizioni di permanenza in Premier League degli Spurs. Si comincerà il 1° marzo con la trasferta contro il Fulham, per poi affrontare il Crystal Palace (5 marzo), la sfida contro il Liverpool del 15 e lo scontro diretto vitale del 22 marzo contro il Nottingham Forest. Quattro partite che definiranno il destino di Tudor e il futuro del club nel massimo Campionato inglese.

