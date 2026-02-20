Jagiellonia-Fiorentina 0-3, tris viola e qualificazione ad un passo

Continua, nel campionato di serie A, la lotta della Fiorentina per evitare un epilogo che qualche mese fa nessuno avrebbe mai immaginato, ovvero la retrocessione nella serie cadetta. Nel frattempo, perpò, gli uomini di Marco Vanoli continuano il loro percorso europeo in Conference League. Stasera è arrivata una netta vittoria per 3-0 in casa del Jagiellonia. Sicuramente un successo che può dare morale alla Fiorentina che quest'anno non è riuscita a portare a casa molti successi.

Il match

Vittoria importante che rende il passaggio del turno ad un passo per i viola. Prima Ranieri poi Mandragora ed infine Piccoli su calcio di rigore affondano lo Jagiellonia allo stadio Miejski di Bialystok (Polonia). La Fiorentina di Marco Vanoli vince 0-3 e ipoteca così gli ottavi di Conference League (ritorno a Firenze il 26 febbraio). Primo tempo equilibrato che si chiude a reti bianche poi nella ripresa gli ospiti azionano l'acceleratore chiudendo con cinismo il match.

Tante secondo linee in campo

Scelta netta e decisa quella del tecnico Vanoli. A rimanere a casa infatti i big, da Kean a De Gea, affidandosi alla Fiorentina B, a cominciare dal portiere (il terzo) Lezzerini, al debutto. Gli unici potenziali titolari sono Mandragora (squalificato in campionato), Harrison e Gosens, in attacco con Piccoli c’è l’adattato Fabbian. Lo Jagiellonia deve fare a meno degli squalificati Pululu e Romanczuk e davanti punta su Imaz e Bazdar.