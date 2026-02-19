Brann-Bologna 0-1, Castro fa esultare Italiano ed i suoi

Il Bologna non è riuscito ad entrare nelle prime nove del girone unico di Europa League. Questo ha portato gli uomini di Vincenzo Italiano a passare per i playoff del torneo. Così che il club emiliano è dovuto volare in Norvegia per incontrare il Brann. La trasferta si prospettava preoccupante e delicata, non tanto per le qualità tecniche delle due rose ma il freddo scandinavo che aspettava il Bologna. Il risultato finale ha visto vincere i rossoblu per 0-1 grazie al gol di Castro dopo pochi minuti dal fischio iniziale.

Il primo tempo

La partenza della sfida vede subito iniziare il Bologna con il piede sull'acceleratore. Bastano infatti solo 9 minuti ed il risultato cambia a favore della squadra di Vincenzo Italiano. L'azione della rete del vantaggio è firmata da Castro, che una conclusione potente e angolata rende impossibile l'intervento al portiere avversario. Il Brann prova a reagire ma senza riuscire a rendersi mai davvero pericoloso. Gli ospiti riescono a controllare il match tranquillamente e un paio di acuti arrivano dalle giocate di Bernardeschi e Cambiaghi, entrambi che provano ad impensierire la porta nemica con dei tiri dal limite. Finisce così la prima frazione, 0-1.

Il secondo tempo

Dopo pochi minuti dalla ripresa sembra chiara la strategia delle due squadre. Il Bologna sembra continuare ad essere in pieno controllo del match e fa girare la palla mettendo in difficoltà gli avversari. Il Brann prova a metterla sul lato fisico con lanci lunghi e poca tecnica da sfruttare. Il più attivo dei rossoblu è Orsolini che riesce spesso a liberarsi per prova tiri da fuori o servire cross per la torre Dallinga. I minuti scorrono via e al Bologna va bene così visto che la vittoria è sicuramente un risultato soddisfacente. Dopo 94 minuti arriva il fischio finale, Brann 0 Bologna 1.