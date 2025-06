Marco Canigiani: "Non mi risulta un nuovo sponsor. Si lavora su tanti fronti..."

Oggi, 19 giugno 2025, è intervenuto ai microfoni dell'emittente biancoceleste, Radiolaziale, durante il podcast Diario di Bordocampo, il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, il quale ha risposto a diverse domande riguardanti argomenti complessi, come le voci di un accordo della società con un nuovo sponsor.

Ecco l'intervista.

Riguardo le voci sullo sponsor:

Nel calcio ci sono ancora grandi investitori?

Le proprietà straniere quanto hanno lavorato su questa internazionalizzazione dell'offerta?

Per ora grandi effetti non ci sono. Molte squadre hanno partner che fanno parte della propria famiglia, perché trovare certe cifre non è sempre facile.

In Italia qual è la squadra che incassa di più dalle sponsorizzazioni?

I dati sono privati, ma sicuramente è la Juventus, che ha molto distacco rispetto le altre. A seguire anche Inter e Milan, soprattutto grazie alle proprietà straniere, che hanno permesso di aumentare la loro notorietà in quelle zone.

Il Napoli? Essere l'unica squadra di una città aiuta sotto molti punti di vista: chi investe in quel contesto, investe in maniera più serena perché non c'è mai la parte contraria. Questo, per esempio, è molto vantaggioso per quanto riguarda il merchandising, perché le squadre singole diventano la rappresentazione della città.