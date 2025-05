Lutto nel mondo dello sport, addio a Nino Benvenuti: il cordoglio della Lazio

Quest’oggi è un giorno triste per il mondo dello sport italiano. All’età di 87 anni è venuto a mancare una leggenda del pugilato italiano: il pugile Nino Benvenuti, campione olimpico di Roma 1960. Per commemorare la memoria dello storico atleta italiano, la Società Sportiva Lazio ha pubblicato una nota ufficiale di cordoglio per la recente scomparsa di Benvenuti.

Oggi ci ha lasciato una leggenda: addio a Nino Benvenuti

Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970, Nino Benvenuti è stato una leggenda italiana e non solo: nel 1992, l'International Boxing Hall of Fame lo ha inserito tra i più grandi pugili di sempre, unico italiano accanto a Duilio Loi a ricevere questo onore. Un fuoriclasse del ring che ha portato in alto il nome dell'Italia.

Il cordoglio della S.S. Lazio