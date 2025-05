Portogallo, i convocati di Martínez: la decisione su Tavares

Ad una sola gara da disputare prima della fine di questa stagione 2024/25 di Serie A, le nazionali europee si stanno già muovendo per stabilire i proprio giocatori convocati in vista dei prossimi impegni per la Final Four di Nations League.

Il terzino biancoceleste, Nuno Tavares, presente nella lista diramata dal commissario tecnico portoghese, Roberto Martínez, tornerà in campo con la maglia della propria nazionale per la prossima sfida contro la Germania, nella semifinale che determinerà quale delle due nazionali passerà il turno e chi avrà accesso in automatico alla finale.

La lista dei convocati

PORTIERI: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers);

DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Juventus);

CENTROCAMPISTI: Joao Palhinha (Bayern Monaco), Ruben Neves (Al Hilal), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Felix (Milan AC);

ATTACCANTI: Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rodrigo Mora (FC Porto), Rafael Leão (Milan AC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Gli impegni della Nazionale portoghese

Il 4 giugno, l'attenzione sarà tutta rivolta all'Allianz Arena di Monaco, dove il Portogallo sfiderà la Germania in semifinale. Un successo aprirebbe le porte per l'accesso alla finale, prevista per l'8 giugno, sempre a Monaco.

Il post della Nazionale portoghese