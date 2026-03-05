Shock in un club di Premier League: se retrocedi stipendio tagliato

Nelle ultime ore è emersa una notizia pazzesca che coinvolge il calcio inglese, la Premier League ed in particolare il Tottenham. Il club infatti, sta facendo di tutto per evitare un dramma calcistico che sembra sempre più avvicinarsi, ovvero il rischio di retrocedere in Championship. La dirigenza cerca di responsabilizzare i calciatori passando all'inserimento di una pesante clausola nei loro contratti. Un dettaglio che prevede un taglio obbligatorio dello stipendio in caso di retrocessione.

Maggiori dettagli

Il caso di dire dalle stelle alla stalle. Questo è quello che sta accadendo al Tottenham, che negli ultimi anni ha dimostrato una crescita incredibile diventando protagonista in Inghilterra ed in Europa. Solo circa 9 mesi fa infatti gli Spurs hanno alzato al cielo l'Europa League nel derby inglese contro il Manchester United ma quei tempi sembrano lontanissimi. Al momento, infatti, il club inglese sta sprofondando in classifica e la dirigenza sembra essere particolarmente preoccupata al punto da inserire la clausola citata sui contratti dei calciatori in rosa.

La classifica degli Spurs in Premier League

Sembra vedere il film horror e surreale che sta vivendo nel campionato italiano di Serie A la Fiorentina. Una squadra tecnicamente di livello che si ritrova però nelle sabbie mobili della retrocessione senza riuscire a reagire, sopratutto dal punto di vista psicologico. Questo accomuna i viola e il Tottenham. Quest'ultimo al momento si trova a soli 30 punti dopo 29 partite disputate. La zona retrocessione dista solamente due punti ed è occupata da un altro club londinese, il West Ham. Nelle prossime partite, sicuramente decisive, scopriremo se la clausola inserita dalla società sia uno stimolo per i calciatori o un'ulteriore pressione che causerà un deficit mentale ulteriore.