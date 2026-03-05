Guerra in medio oriente: annullata la partita dell'Al Qadsiah di Retegui

Da qualche giorno che preoccupa il mondo intero la situazione scoppiata tra Usa-Israele ed Iran. Il conflitto in atto in Medio Oriente ha portato all'annullamento della prima partita di calcio della Saudi Pro League, campionato calcistico dell'Arabia Saudita. Gli organizzatori del campionato hanno annunciato in un comunicato sul loro sito "la riprogrammazione" della gara tra l'Al Kholood e l'Al Qadsiah (squadra in cui milita l'azzurro Mateo Retegui) valida per la 25esima giornata della Roshn Saudi League, che si sarebbe dovuta giocare oggi, giovedì 5 marzo 2026, "a causa della cancellazione del volo dell'Al Qadsiah Club per Qassim". La guerra si fa sentire su ogni fronte come inevitabile che sia.

Maggiori dettagli

La partita si sarebbe dovuta giocare nella città di Al-Rass, in una zona vicina al confine con Iraq e Kuwait. La partita per il momento è stata riprogrammata per sabato 7 marzo 2026 alle 22, come ha annunciato la stessa Saudi League "eventuali ulteriori aggiornamenti saranno annunciati tramite i canali ufficiali". Non è da escludere, infatti, uno stop all'intero campionato seguendo l'indicazione dell'Afc (Asian Football Federation), che ha già sospeso la Champions League asiatica proprio per lo scoppio della guerra.

La rosa dell'Al Qadsiah

Come ben sappiamo il calcio arabo negli ultimi anni si sta evolvendo fortemente ed i giocatori di livello che decidono di trasferirsi in medio oriente aumentano sempre più. Uno dei tanti casi è quello legato all'Al Qadsiah, club che ha visto l'acquisto, su tutti, di Mateo Retegui dall'Atalanta. Non solo lui però tra i volti noti del calcio europeo a rappresentare il club arabo. In rosa infatti figura anche, Nacho Fernandez, 36enne difensore spagnolo. Ed ancora, Naithan Nandez, ex Cagliari ed il tedesco Julian Weigl. Un calcio che cresce radicalmente ma che al momento è fermato dalla guerra scoppiata da qualche giorno.