Mattia Zaccagni: "Il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti in campo"

Quest'oggi è andata in scena l'amichevole Burnely-Lazio vinta 0-1 grazie al gol di Cancellieri.

A fine partita Mattia Zaccagni è estato intervistato dai microfoni di Lazio Style. Ecco cosa ha detto.

Abbiamo fatto un buonissima gara, sia sotto il punto di vista dell'aspetto tecnico e tattico: siamo contenti.

Sicuramente il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti in campo, così da ripartire e fare male. Siamo contenti e durante la settimana stiamo facendo un buon lavoro… oggi si è visto.