Mattia Zaccagni: "Il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti in campo"

Dopo la fine dell'amichevole Burnley, Zaccagni ha rilasciato alcune dichiarazioni: ecco cosa ha detto.

Simona Nicoli /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Quest'oggi è andata in scena l'amichevole Burnely-Lazio vinta 0-1 grazie al gol di Cancellieri.

A fine partita Mattia Zaccagni è estato intervistato dai microfoni di Lazio Style. Ecco cosa ha detto.

E' stato un test importante, ce ne andiamo Burnley con quale certezza?

Abbiamo fatto un buonissima gara, sia sotto il punto di vista dell'aspetto tecnico e tattico: siamo contenti.

Che tipo di Lazio sta nascendo?

Sicuramente il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti in campo, così da ripartire e fare male. Siamo contenti e durante la settimana stiamo facendo un buon lavoro… oggi si è visto.

La solidità, mancata l'anno scorso, ora può essere un vantaggio?

Sì. Il nostro obiettivo primario è quello di essere compatti, tenere la squadra sempre più corta e palleggiare nella metà campo avversario così da riuscire a far gol.

