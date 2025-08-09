Dopo l'amichevole contro il Burnely, Pedro su Instagram: "Sempre forza Lazio"

E' da poco terminata, in maniera positiva per i biancocelesti, la penultima amichevole in vita dell'inizio del campionato di Serie A. A deciderla è stato un gol di Cancellieri, ma sui propri canali social ad intervenire tra i primissimi è stato Pedro… ecco cosa ha detto.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La didascalia del post

Poco fa, l'attaccante spagnolo ha pubblicato su Instagram diverse foto della partita disputata questo pomeriggio alle 16:00 e ha scritto:

È un piacere giocare di nuovo in Inghilterra, come sempre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿!! Bella gente e bel paese!! Sempre Forza Lazio!! 🦅💪🤍🩵

Il post