Tifo organizzato: "Previsto uno spettacolo incredibile per Lazio-Napoli. Ecco le indicazioni"

In occasione del prossimo impegno di campionato tra Lazio e Napoli, il tifo organizzato biancoceleste ha messo a punto una coreografia incredibile. Di seguito tutte le indicazioni del Matchday, rilasciate ai microfoni di Radio Laziale.

E' importantissimo ascoltare quello che viene detto ai megafoni e leggere il volantino dove c'è scritto quello che andrà fatto. So che da giorni vi state prodigando per dar vita a uno spettacolo incredibile domani in occasione di Lazio-Napoli e ci sono comunicazioni fondamentali che adesso Daniele ci darà. Stavolta è ancora una volta complessa, ancora una volta particolare, è sempre come diciamo un step in più e siccome sarà una cosa fatta in più step bisogna essere molto molto attenti.

Quindi cortesemente non entrate ubriachi, non entrate all'ultimo secondo, non vi spostate troppo di posto, cercate di collaborare il più possibile perché è una cosa bella, innovativa, divertente e che farà parlare come sempre. State a Ponte Milvio ovviamente per la raccolta di giocattoli per l'ospedale di Latina che è una cosa importantissima e poi non vi trattenete troppo e cercate di entrare il prima possibile.

Allora domani il discorso sciarpa è fondamentale, serve che tutte le persone che vengono allo stadio la devono indossare, la devono portare, la devono utilizzare perché domani è fondamentale che tutti i tifosi siano attivi nel seguire le indicazioni, verranno fatti solidi cori ma con delle tempistiche un po' differenti.

Quindi mi raccomando prestate attenzione alle indicazioni che vi verranno date, non ci facciamo mettere paura dall'acqua perché noi non abbiamo paura dall'acqua, non abbiamo paura di niente. Quindi seguite le nostre indicazioni e sciarpa al collo.