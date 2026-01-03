Esclusiva| Dalla Palma: "La gestione Rocchi è arrivata al capolinea. Cessione Taty?..."

Dopo la grande delusione a Udine, dove a causa del mancato annullamento del gol di Davis per tocco con il braccio le aquile sono riuscite a conquistare soltanto un punto, è in arrivo una nuova grande sfida per il club biancoceleste, infatti, domani 4 gennaio alle ore 12:30 dovranno vedersela con il Napoli allo stadio Olimpico, che fino ad ora è caduta soltanto in 4 incontri. Lo scontro con i Campioni d'Italia non è l'unica difficoltà che dovrà affrontare il Comandante, infatti, con Dia ancora impegnato in Coppa D'Africa e Taty ormai partito per la sua nuova avventura al West Ham, l'unica soluzione davanti sarà Tijjani Noslin, tuttavia, il ritorno di Guendouzi e Basic ha finalmente risolto la situazione a centrocampo. Per commentare la grande sfida e gli ultimi avvenimenti in casa Lazio è intervenuto ai microfoni di LazioPress Alberto Dalla Palma, noto cronista de Il Messaggero. Oltre a lavorare con l'importante giornale di Roma, il grande giornalista collabora con il Corriere dello Sport e si occupa sia del calcio nazionale che internazionale, ma non solo, sono numerosi gli interventi di Dalla Palma a Radio Laziale, dove si esprime riguardo il mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Alberto Dalla Palma a Radio Laziale

Dopo un affare di circa 29 milioni, Taty Castellanos è diventato un nuovo calciatore del West Ham, tuttavia, non è ancora arrivato nessuno a rimpiazzare l'argentino. Con le assenze di Taty e Dia l'unica soluzione davanti per la gara Lazio-Napoli è Noslin, pensa che questo farà aumentare le possibilità di vincita dei biancocelesti?

Non ci sono dubbi sul fatto che Noslin giocherà titolare per la seconda volta consecutiva , credo anche che l'occasione di vendere Castellanos a queste cifre, si parla di 29 milioni di euro, per un giocatore che ha fatto pochissimi gol nel 2025 e con Sarri, in due periodi diversi, non si è trovato a suo agio, perciò credo che non si potrà sentire la sua mancanza. L'occasione di venderlo a questa cifra fosse da cogliere al volo ed ha fatto bene la Lazio a venderlo, l'importante è che venga sostituito con un attaccante che Sarri gradisce e che serve assolutamente, non si può fare un finale di stagione con Noslin e Dia, quando tornerà dalla Coppa d'Africa, e poi pensare di arrivare in Europa, serve un rinforzo.

Le ultime voci di mercato vedono come favoriti per rimpiazzare Taty sia Lucca che Raspadori. Quale credi possa essere la soluzione migliore?

Tra i due ovviamente per Sarri il candidato principale è Raspadori perché è un giocatore in cui lui rivede un po' la formula del Napoli che aveva con Mertens centravanti, che si muoveva tanto ed era molto tecnico, il problema è che su Raspadori è in netto vantaggio la Roma e quindi non so se ci saranno i tempi e le condizioni per poter soffiare questo giocatore. La scelta di Sarri è sicuramente Raspadori, non credo che Lucca possa essere un candidato dato che è completamente opposto a questo giocatore, perché non è tecnico ed è un centravanti d'area, mentre con Sarri un centravanti deve venire fuori, quindi io credo che sia Raspadori oppure si rischia che il centravanti venga preso a giugno.

Sembra che il Direttore sportivo Angelo Fabiani veda Maldini e Brescianini come ottime elementi che potrebbero rafforzare la rosa biancoceleste. Che opinione hai di questi due calciatori?

Io ho una preferenza assoluta per il ruolo a centrocampo ed è Samardzic, parliamo di tre giocatori dell'Atalanta, tutti in crisi e tutti in uscita, non credo che andranno via tutti e tre ma l'Atalanta sceglierà chi mandare via. Maldini lo vedo più come il vice Zaccagni, come un'alternativa ai tre attaccanti e potrebbe anche diventare un'ipotesi di centravanti alla Raspadori perché ha molta tecnica, gli piace uscire dall'area e venire incontro. Samardzic e Brescianini si giocheranno il posto di mezzo sinistra in alternativa a Basic.

