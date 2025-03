Viktoria Plzen-Lazio, le formazioni ufficiali di Baroni e Koubek

Dopo aver ritrovato vittoria fondamentale contro il Milan in campionato, la Lazio di Marco Baroni si riaffaccia in Europa League per affrontare il primo round del doppio confronto con il Viktoria Plzen, valido per gli ottavi di finale della competizione europea. I Cechi, che che hanno eliminato nei play off gli ungheresi del Ferencvaros, ospiteranno al Doosan Arena i biancocelesti per la gara d'andata, il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00.

Il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, è stato costretto a fare a meno di Castellanos, Hysaj e Dele-Bashiru, i quali non sono parti insieme al resto della squadra per la trasferta di Plzen. Anche il Capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è rimasto precauzionalmente a Roma, in vista anche del prossimo impegno dei biancocelesti contro l'Udinese, in programma lunedì 10 marzo allo stadio Olimpico alle ore 20:45, sfida in cui l'ex Verona tornerà a disposizione.

Arriva la conferma di Provedel in porta, dietro Marusic a destra e Gigot in coppia con Romagnoli, mentre il solito Tavares a sinistra. In mezzo al campo Guendouzi e Rovella rimangono le colonne portanti del centrocampo biancoceleste. Davanti Baroni si affida al tridente formato da Isaksen a destra e Dia sulla trequarti, unica differenza è a sinistra con Pedro per sostituire l'infortunato Zaccagni, mentre come centravanti Noslin viene preferito a Tchaouna, che invece rimarrà in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Baroni e Koubek, in vista del match tra Viktoria Plzen e Lazio in programma alle ore 21:00.

Le scelte ufficiali di Koubek

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Durosinmi A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Hejda, Doski, Panos, Sojka, Valenta, Havel, Kopic, Adu, Vasulin. Allenatore: Koubek.

La formazione titolare di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Milani, Lazzari, Gila, Patric, Vecino, Tchaouna, Nazzaro, Serra. Allenatore: Baroni.