Vecino-Lazio e un rinnovo che non arriva: tutte le ipotesi

Il tema rinnovi tiene banco in casa Lazio. Tanti i nomi in scadenza tra esattamente 20 giorni ma l'unico che sembra certo del rinnovo è Pedro. Un altro nome che sembrava destinato a firmare per continuare a giocare con l'aquila sul petto era Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha disputato l'ennesima stagione positiva con la Lazio e l'arrivo di Maurizio Sarri sembrava esser una nota ottimale per siglare l'accordo con la società capitolina. Tutto fermo però per ora, in atto ci sono delle riflessioni e un calciomercato da pianificare.

Le ipotetiche riflessioni

Il trio Lotito-Sarri-Fabiani è al lavoro per programmare nomi su cui puntare nel calciomercato appena iniziato, profili da cedere e quelli che lasciar partire a parametro zero. Matias Vecino sta diventando quasi un caso, semplicemente perchè era considerato fino a poco fa un giocatore importante su cui puntare ancora. Questa versione potrebbe riaccendersi ma per il momento è passata in secondo piano e mette in serio dubbio il matrimonio Lazio-Vecino.

I biancocelesti si sono posti delle priorità che potrebbero andare a scontrarsi con l'ipotesi rinnovo per il centrocampista uruguaiano. Il primo punto è quello di puntare sui giovani, sembra una priorità che è stata sposata anche da Maurizio Sarri.

L'altro aspetto è quello economico, un taglio del monte ingaggi non è da poco e Matias Vecino non guadagna così poco ( 3,4 milioni lordi ) . Un altro dettaglio sono le sue condizioni fisiche, anche nell'ultima stagione tanti gli stop e i problemi muscolari, questo può far tentennare la coppa Lotito-Fabiani.

I pro che potrebbero avvicinare il rinnovo di contratto riguardano sicuramente le sue prestazioni importanti; il rapporto poi con Sarri, che ha sempre stimato il calciatore uruguiano.

Le altre ne approfittano

Rinnovo fermo in casa Lazio e qualcun altro provare a sondare il terreno con Matias Vecino. Nessun contatto tra il club e l’agente del giocatore. Il centrocampista uruguaiano attende Lotito, ma è spazientito dal comportamento della società e dalla non chiarezza sul suo futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, Vecino attenderà ancora questa settimana, dopo di che, nel caso non dovessero arrivare novità, prenderà in considerazione l’offerta del Betis Siviglia. Nella giornata di domani ci sarà l’ennesimo summit di mercato tra Sarri e Fabiani e il nodo sul rinnovo dell’uruguagio dovrà necessariamente esser sciolto.