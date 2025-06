Incredibile Milan-Como di Serie A: in Australia convinti che si giocherà a Perth

Una notizia surreale impazza tra i siti italiani di calcio. Dall’Australia rimbalza una notizia clamorosa, riportata da WAtoday, una delle testate più autorevoli dell’Australia Occidentale: Perth potrebbe ospitare una partita ufficiale del campionato di Serie A nella stagione 2025/26. Secondo il quotidiano, si tratterebbe di Milan-Como, gara valida per la 24ª giornata (quinta di ritorno), in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026.

A dare forza all’indiscrezione ci sarebbero "fonti interne a conoscenza dell’accordo". La data coincide con un altro evento di rilievo: la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, prevista per venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro.

Maggiori dettagli sul match

La sfida Milan-Como si dovrebbe disputare all’Optus Stadium, un impianto da circa 60mila posti, solitamente utilizzato per il football australiano, il rugby e il cricket. Sembra che il governo dell’Australia occidentale abbia già bloccato la data, ma sono in corso trattative con la Lega Serie A per ufficializzare l’operazione. Se confermata, sarebbe la prima partita di campionato europeo giocata per punti al di fuori del continente.

Le rispettive società straniere potrebbero aiutare

Da una parte abbiamo la proprietà rossonera, che è al 99,93% controllata dalla società olandese ACM Bidco che a sua volta è controllata al 100% da RedBird Capital Partners, un fondo di investimento statunitense guidato da Gerry Cardinale.

La proprietà del Como, invece, ufficialmente gestita dalla società londinese Sent Entertainment Ltd, è controllata dai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono.

Questi sono due aspetti che potrebbero favorire un accordo per questa assoluta novità di vedere una partite del campionato italiano di serie A in terra estera. Staremo a vedere se è solo una suggestione australiana o un fatto concreto da poter realizzare.