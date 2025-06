UFFICIALE: Kevin De Bruyne giovedì arriverà in Italia per le visite mediche

In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questo giovedì, 12 giugno 2025, l'ex Manchester City arriverà in Italia per sottoporsi alle visite mediche.

Le novità dell'ultimo periodo

Dopo diverso tempo in cui la società partenopea tentava il colpo su De Bruyne, finalmente si intravede uno spiraglio di speranza: gli azzurri hanno definito con l'entourage del centrocampista belga, infatti, tutti i dettagli.

Dopo le visite mediche, sarà il momento della firma: solo così avrà definitivamente inizio l'avventura in un (nuovo) azzurro per De Bruyne.

