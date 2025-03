Sebastiano Siviglia sulla sua Lazio di ieri e quella di oggi

Anni lunghi e importanti quelli di Sebastiano Siviglia con la maglia della Lazio. L'ex difensore biancoceleste ha indossato per ben 6 stagioni l'aquila sul petto arrivando ad essere anche il capitano dei capitolini ma sopratutto ad alzare due trofei importanti: la coppa Italia con Delio Rossi allenatore e la supercoppa italiana con Davide Ballardini, entrambe nel 2009.

Sebastiano Siviglia ha rilasciato una intervista ai microfoni di Chiamarsi Bomber ripercorrendo il periodo laziale e analizzando anche l'attuale periodo della Lazio.

La Lazio è stata un'esperienza fantastica, per me è stato il modo migliore di chiudere una carriera lunga fatta di oltre 500 partite: è stato un bel passaggio della mia vita, sei anni durante i quali abbiamo conquistato due trofei e raggiunto la qualificazione in Champions League.

Tra me e il presidente Lotito c'è sempre stato un ottimo rapporto, basato su affetto e stima reciproca. È molto attento ai particolari e ha sempre sostenuto le proprie cause fino in fondo, dimostrando le sue capacità nella gestione del club. Senza fare troppi proclami ha ricostruito la Lazio partendo da zero, dando al club una solidità importante.