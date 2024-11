GdS | Delio Rossi: “La Lazio è la squadra che gioca meglio in Italia, il Ludogorets al livello della nostra Serie B”

Stasera in Europa League si affronteranno Lazio e Ludogorets, il denominatore comune fra le due squadre è rappresentato da un ex calciatore tecnico italiano, Delio Rossi. L’allenatore ha allenato la Lazio dal 2005 al 2009 e, con i colori biancocelesti, ha vinto una Coppa Italia. Allo stesso modo, Rossi, durante la sua carriera, ha lavorato in Bulgaria sulla panchina del Levski Sofia e conosce bene l’avversario della Lazio di stasera. Proprio per questo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando delle due squadre e della sua esperienza in biancoceleste.

