Lazio Women, Arianna Pezzotti dice addio dopo 13 anni: "Lazio mia, per sempre vola alto"

La Lazio Women è pronta a salutare una bandiera della squadra: la centrocampista Arianna Pezzotti, dal 2011 nel club biancoceleste, ha detto addio attraverso un messaggio commovente pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel post, sono presenti le immagini più rappresentative della sua carriera in biancoceleste, ma è il suo messaggio a toccare profondamente il cuore. Le sue parole sono l'essenza della lazialità e trasudano amore.

Avrei voluto lasciarti in sordina, in quell’elegante silenzio che solo chi non ama per davvero, può indossare. Ma dato che sei importante per me ed il silenzio ad un certo punto sarebbe diventato assordante per il mio cuore, è doveroso regalarti le mie parole, per non rischiare di dormire notti vuote.

Ero una bambina quando per la prima volta ho indossato questa maglia e ancora ricordo nitidamente tutte le mie emozioni. Da quel giorno e per tutti gli anni successivi, non ho mai neanche lontanamente pensato di farne a meno.

Quando nasci con questi colori nella pelle non puoi che sognare di indossarli e di farlo per sempre.



Io il mio sogno l’ho realizzato ad 8 anni e fino ad oggi posso dire di aver sempre dato tutta me stessa per questo sebbene lo abbia fatto con le mie particolarità.

Ho visto cambiare presidenze, dirigenti, staff, allenatori e compagne. Ho conosciuto Persone vere, di cuore. Ho conosciuto anche grandi professionisti che di empatia, scarseggiano parecchio. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa, mi ha fatto pensare, arrabbiare. Ad ogni modo, crescere.

Mi porto dentro un mare di ricordi, dal gol dell’esordio in serie A (in una realtà povera ma pregna di valori, passione e attaccamento), fino ad arrivare ai manti erbosi di formello, alle amichevoli all’olimpico colorato dei colori del cielo.

Poi le retrocessioni, le promozioni, gli infortuni, discese ripide e risalite storiche ma faticose.

È stato un bel viaggio Lazio mia, siamo partite da tanto lontano per arrivare fino a qui. Ti ho amato e ti ho odiato come accade solo nelle più grandi storie d’amore, ed ora che è giunto il momento dei saluti, voglio farlo con il sorriso, perché…



Non posso averti, ma dato che t'amo, posso esserti.



Per sempre



Vola alto