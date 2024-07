I 10 migliori gol della Lazio secondo la Serie A: ecco chi ha vinto

Sul sito ufficiale della Serie A è comparso un video che racchiude, sotto forma di classifica, i 10 migliori gol siglati dalla Lazio in stagione.

Fraioli

La classifica completa:

10 - Mattia Zaccagni (vs Sassuolo): Pennellata da punizione diretta all'ultima giornata contro il Sassuolo.

9 - Daichi Kamada (vs Napoli): Tiro potente nella vittoria contro i campioni d'Italia in carica del Napoli.

8 - Felipe Anderson (vs Salernitana): Slalom ubriacante e tiro rasoterra nel match casalingo contro la Salernitana.

7 - Luis Alberto (vs Sassuolo): Scavetto delicato nella vittoria esterna contro il Sassuolo.

6 - Matias Vecino (vs Atalanta): Gol in acrobazia che regala la prestigiosa vittoria contro l'Atalanta nel finale.

5 - Daichi Kamada (vs Inter): Gol a San Siro contro l'Inter durante la festa per il loro ventesimo scudetto. Rete del momentaneo vantaggio biancoceleste.

4 - Luis Alberto (vs Juventus): Pennellata a giro da fuori area allo Juventus Stadium. Rete utile ad accorciare le distanze in una partita comunque persa.

Il podio

3 - Danilo Cataldi (vs Torino): Rete da fuori area in buca d'angolo nella vittoria esterna contro il Torino per 0-2.

2 - Mattia Zaccagni (vs Hellas Verona): Medaglia d'argento per lo splendido gol di tacco contro la sua ex squadra, nel pareggio del Bentegodi per 1-1.

1 - Luis Alberto (vs Napoli): Vince questa speciale classifica il giocatore più tecnico della rosa biancoceleste, con un gol di tacco nell'area piccola contro il Napoli, nella vittoria esterna al Maradona.