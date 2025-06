Sarri: "Taty? Ha tecnica discreta ed ha finito in doppia cifra ma Dia ha il gol più facile"

Il calciomercato estivo sta per arrivare e la Lazio ha già cominciato ad inquadrare i calciatori da potere cedere, tra questi risalta Loum Tchaouna che sembra già aver iniziato a preparare le valigie per andare ad indossare la maglia del PSV o del Burnley, squadre che hanno offerto alla Lazio circa 15 milioni, al contrario Taty sembra incedibile, come ripetuto dalla dirigenza biancoceleste in più occasioni, ma ciò soltanto perché, come riportato da Il Messaggero, le offerte del Villareal, Betis, Nottingham Forest, Everton, Burnley e West Ham non sono state gradite abbastanza dalla Società. Se arrivasse un'offerta di 35-40 milioni, infatti, Castellanos potrebbe essere ceduto, anche perché il numero 11 ha mostrato incertezze nel restare in un club guidato dal Comandante, che al Clinic si è espresso anche sull'argentino ed ha mostrato una preferenza per Boulaye Dia.

Maurizio Sarri al Clinic

A Napoli Higuaín e Mertens sapevano fare tutto. Venivano incontro, attaccavano la profondità in aria. Io voglio gli attaccanti con queste caratteristiche, anche se posso adeguarmi se ho un centravanti come Immobile da 35 gol.

Su Taty e il confronto con Dia

Il Taty l'ho visto relativamente con sei mesi di adattamento. Nell'ultima stagione ha fatto bene ma poi gli infortuni l'hanno condizionato. Ha tecnica discreta, non ha la rete facile, ma quella bella. È forte di testa e in acrobazia, ha finito in doppia cifra. Dia ha il gol più facile, segna 8 volte su 10 avvicinandolo all'aria. Non è semplice alla Lazio, dove per anni sono stati abituati a un cecchino come Ciro.

Gli attaccanti nel mirino biancoceleste

Con la fase di calciomercato in arrivo, oltre a valutare quali biancocelesti cedere, la dirigenza e il mister Maurizio Sarri dovranno decidere quali calciatori portare in squadra per andare a rinforzare i vari reparti. In attacco, ad esempio, sembra esserci dell'interessamento per il 28enne Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, 18 gol e 8 assist nell'ultima stagione, tuttavia, l'attaccante, come era Raspadori del Napoli, ha una valutazione di quasi 30 milioni.