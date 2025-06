FIFA Club World Club: le squadre in campo stasera, ecco a che ora giocherà la Juventus

Stasera le squadre scenderanno in campo per disputare gli ultimi incontri del girone d'andata del FIFA Club World Cup, domani, invece, si potrà assistere alle prime partite del girone di ritorno, senza aspettare neanche un giorno. Domani 19 giugno alle ore 18:00 si potrà seguire il match Palmeiras-Al Ahly, mentre alle 21:00 scenderanno in campo Inter Miami e Porto. A 00:00 andrà in onda Seattle Sounders-Atletico Madrid e alle 03:00 PSG-Botofago. Le squadre lotteranno fino alla fine per ottenere la prima posizione nel loro gruppo e, di conseguenza, accedere agli ottavi di finale.

FIFA Club World Cup: le partite in programma stasera

Il FIFA Club World Cup ritorna stasera per le ultime partite del girone d'andata, trasmesse su Dazn sia per gli abbonati che in chiaro. Alle ore 18:00 sarà possibile seguire l'incontro tra il Manchester City e il Wydad Casablanca, mentre alle ore 21:00 sarà trasmessa Real Madid-Al Hilal e a 00:00 Pachuca-Salzburg. Alle ore 03:00, invece, sarà trasmessa Al-Ain-Juventus, che chiuderà la fase del girone d'andata.

Mondiale per club: i risultati delle altre squadre

Il girone d'andata del Mondiale per club, non ancora terminato, ha portato risultati sorprendenti. I primi due club a scendere in campo sono stati Al Ahly e Inter Miami, dove Lionel Messi veste la fascia fada Capitano, e l'incontro è terminato 0-0, stessa storia in Palmeiras-Porto e in Fluminense-Borussia Dortmund. Pareggio anche in Boca Juniors-Benfica, infatti, le due squadre hanno chiuso l'incontro 2-2. Risultato molto diverso per il Bayern Monaco che ha mandato ben 10 palloni in porta dell'Auckland City, riuscendo anche a concludere il match con un clean sheet, inoltre, anche il Paris Saint-Germain è riuscito a trionfare, terminando l'incontro con l'Atletico Madrid 4-0. Vittoria anche per il Botofago che ha sconfitto il Seattle Sounders e per il Chelsea che ha trionfato per 2-0 contro il Los Angeles. Il Flamengo ha chiuso il match contro Esperance con una vittoria, mentre il River Plate ha chiuso il match contro l'Urawa Red Diamonds e l'Ulsan Hyundai ha perso in casa contro il Mamelodi Sundowns. Nelle partite disputate ieri ha sorpreso molto il pareggio per 1-1 dell'Inter a casa del Monterrey.