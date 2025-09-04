Cardone: "Il derby alle 12:30 significa che le tifoserie non sono pronte ad un match serale"

Una breve pausa per le Nazionali e poi le aquile torneranno in campo pronte a dare il meglio di sé, infatti, nella terza giornata di Campionato si disputerà Sassuolo-Lazio, mentre il 21 settembre alle ore 12:30 è in programma il derby della capitale. Riguardo l'incontro Lazio-Roma e sul risultato raggiunto lo scorso anno dalla rosa biancoceleste si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Giulio Cardone a Radiosei

Sul derby

Il derby alle 12,30 è una sconfitta per tutti, significa che le due tifoserie non sono considerate pronte per godersi ancora uno spettacolo di sera. Tutti stanno semplicemente annotando questa novità, per me è una cosa molto triste. E’ stato anticipato all’ora di pranzo per ovvi motivi di ordine pubblico ed in virtù degli incidenti andati in scena nell’ultima stracittadina. C’è stato un solo tentativo di farlo giocare di sera e ci sono stati scontri ed un atmosfera di guerriglia. E’ un evento meraviglioso che tutto il mondo ci invidia anche per le scenografie meravigliosi, è un peccato che si riesca a vivere in modo diverso.

Il calendario della Lazio e la mancata qualificazione in Coppa