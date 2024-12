Cardone: "I torti arbitrali hanno tolto alla Lazio molti punti. Ho sentito Lotito..."

Le parole di Giulio Cardone de "La Repubblica" a Radiosei, nella trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”. Il giornalista ha commentato le scelte arbitrali adottate dal direttore di gara, Luca Zufferli, nella sfida in trasferta tra Parma e Lazio, persa per 3-1. Le decisioni dell'arbitro hanno fatto molto parlare nelle ore successive al termine della gara: come la scelta di annullare il goal di Rovella, che sarebbe stato il primo con la maglia della Lazio, e il rigore negato ai danni del capitano, Mattia Zaccagni. Di seguito le parole del giornalista.

La parole di Giulio Cardone

Siamo di nuovo costretti a parlare ancora di arbitri anche dopo Parma-Lazio. Quando si verificano situazioni del genere è dura parlare di calcio. Rovella fa un gol bellissimo e regolare, soprattutto per come ci hanno spiegato andrebbe utilizzato il VAR. L’intervento che revoca una decisione di campo per protocollo deve esserci solo in caso di chiari errori che vanno rettificati. Le interpretazioni vanno sempre in una sola direzione e penso anche al calcio di rigore su Zaccagni cancellato. E’ incredibile quello che è accaduto.

Le impressioni di Lotito