Lazio-Napoli | Scelto il direttore di gara: i precedenti

Tra gli impegni in campionato e in Europa League, la Lazio è pronta anche a iniziare il consueto percorso in Coppa Italia. Grazie alla vittoria contro il Palermo, il Napoli ha passato il turno per i sedicesimi di finale e affronterà la Lazio di Marco Baroni il 5 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Biancocelesti e Azzurri si dovranno affrontare ben due volte consecutivamente e a soli pochi giorni di distanza: dopo la gara secca di Coppa Italia che determinerà la squadra vincente che passerà il turno e volerà in automatico ai quarti di finale, Lazio e Napoli si affronteranno nuovamente domenica 8 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Maradona per la quindicesima giornata di Serie A. Nel frattempo è stato svelato il direttore di gara per la sfida contro i partenopei.

Il direttore di gara scelto per dirigere Lazio-Napoli, nella prossima pagina