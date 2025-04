FORMELLO | Lazio-Roma: tanti dubbi per Baroni, davanti Taty è pronto

Baroni oggi in conferenza stampa lo aveva detto: “dopo abbiamo allenamento e poi resteremo tutti qui per preparare la partita”. Questo pomeriggio la Lazio è scesa in campo per quello che è stato l'unico allenamento di preparazione al derby che è coinciso con la rifinitura pre-gara visto il lungo viaggio di rientro da Bodø.

Mandas - IPA

Mandas si è allenato con una fasciatura per mitigare un dolore al costato ma il favorito per coprire i pali nella stracittadina è comunque lui. In difesa iniziano a presentarsi i primi ballottaggi e dubbi cui Baroni è chiamato a far fronte: al centro Romagnoli e Gila dovrebbero formare il tandem anti-Dovbyk, Gigot resta comunque in lista anche se da una casella di partenza più lontana rispetto ai primi due. Sulle fasce Marusic e Hysaj sono favoriti su Lazzari e Pellegrini anche se non sono escluse sorprese e le fatiche di Bodø potrebbero far cambiare i piani soprattutto per quel che riguarda l'impiego di Luca Pellegrini, che non è volato con i compagni nella gelida trasferta. In mediana in un derby non si può rinunciare alla coppia Rovella-Guendouzi che ha tanto meravigliato in questa stagione. Davanti il grande dubbio è legato alla posizione di trequartista con Dele-Bashiru che spera ma Dia parte leggermente avanti nelle gerarchie, con gli esterni alti Baroni andrà sul sicuro con capitan Zaccagni e Isaksen, mentre è pronto al ritorno da titolare il Taty Castellanos

