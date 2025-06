Lazio, il blocco era noto a Formello: ora Lotito cerca soluzioni estreme

Un problema noto, ma tenuto nascosto



La notizia dello stop al mercato ha scosso l’ambiente biancoceleste, ma non è stata una vera sorpresa per tutti. A Formello, infatti, si era già a conoscenza del blocco imposto dalla Covisoc al termine del campionato. Secondo Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe cercato di gestire la situazione sotto traccia, tentando di evitare allarmi sia per Maurizio Sarri che per i tifosi. Tra le prime mosse, anche la ricerca di uno sponsor in grado di riequilibrare i conti, operazione che però si è rivelata fallimentare e priva di reali effetti sul bilancio.

Piano B tra sacrifici e pressing politico



Ora Lotito sta valutando soluzioni d’emergenza per uscire dallo stallo. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe la cessione di un big della rosa, oltre all’emissione di un credito obbligazionario. Parallelamente, il patron biancoceleste sta cercando di ottenere il supporto degli altri club di Serie A per fare pressione sulla Lega e sulla FIGC, con l’obiettivo di rendere applicabili da subito le nuove norme Noif, che entreranno ufficialmente in vigore il 1° luglio. Tuttavia, la situazione resta critica: senza un’imponente operazione di ricapitalizzazione, difficilmente il bilancio potrà rientrare nei parametri richiesti.