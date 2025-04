Lotito: "Con il Bodø ci giochiamo la stagione, sugli scontri e sul Flaminio…"

A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che verrà indossata contro il Bodø Glimt in collaborazione con Croce Rossa, è intervenuto Claudio Lotito che ha parlato davanti ai giornalisti presenti.

Sul Bodø Glimt

Una partita importante dove si gioca gran parte della stagione. In un campo in Norvegia con la neve, con il sintetico, la Lazio non ha potuto esprimere le proprie potenzialità, speriamo lo faccia giovedì con la consapevolezza che è un appuntamento importantissimo che rappresenta l'epilogo di tutti gli sforzi fatti fino ad oggi.

Derby

Sul campo senza togliere niente a nessuno abbiamo dimostrato di dominare, il calcio è fatto di fattori imponderabili e nella fattispecie non ha premiato il merito

Sugli scontri

L'ho già detto a Rai Sport, sono stato il primo a combattere sono anche capogruppo nella commissione Segre contro la violenza. Noi dobbiamo creare una dicotomia tra i tifosi e i delinquenti altrimenti si fa confusione, vengono etichettati tifosi persone che non hanno nulla a che fare con il tifo, ci sono tantissime persone, il 99%, che sono persone per bene che vanno allo stadio che segue con passione la la propria squadra, avete visto che tipo di coreografia è stata fatta non a caso ho fatto un ringraziamento perché questo significa portare in alto i valori e la storia del nostro club con apporto costruttivo basato su valori autentici. Ho letto delle cose che da cittadino mi fanno pensare: “dire vietati i derby di notte” ma gli scontri sono avvenuti alle 17.00 non di notte, il problema è che secondo me bisogna una volta per tutte fare uno screening ed enucleare le persone e metterle in galera è l'unico sistema. Il 99% delle persone si comportano bene, poi ci sono alcuni che non hanno nulla a che vedere e non sono nemmeno tifosi probabilmente

Le parole di Malagò sugli scontri

A parte quello che dice Malagò, le mie idee sono chiare: c'è la prevenzione e la repressione. La Lazio ha messo in campo da sempre un'azione di prevenzione ed oggi è un esempio plastico di quello che facciamo. Lo facevamo con Suor Paola e continuiamo a farlo. Poi non all'interno del tifo, qualcuno si ammanta del ruolo di tifoso ma è un delinquente abituale, uno che fa scientemente e fa determinate cose significa che sono persone che non hanno nulla a che vedere con lo sport e vanno represse dal punto di vista penale con pene severe, c'era gente che aveva i daspo noi che c'entriamo? Fino a prova contraria non è un problema di Claudio Lotito, il calcio oggi non può essere ostaggio di nessuno, noi già spendiamo i soldi per la sicurezza all'interno dello stadio e nel biglietto si paga anche la sicurezza. Fuori dallo stadio non dipende da noi, bisogna impedire a questa gente di individuarle, nel momento in cui avremo uno stadio di proprietà le cose cambieranno totalmente perchè le persone saranno selezionate una per uno. I disordini però avvengono fuori.

Sicurezza allo stadio flaminio