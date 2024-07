EURO2024 | La Spagna batte la Francia ed è la prima finalista

Nella prima semifinale di questi Europei disputatasi all'Allianz Arena di Monaco tra Spagna e Francia ad avere la meglio sono state le Furie Rosse con i transalpini che terminano il loro percorso ad EURO2024.

La Partita

Sicuramente è stata una delle partite migliori di questo Europeo, che sotto questo punto di vista hanno deluso, la Francia si porta subito in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Kolo Muani su assist del solito Mbappè. I transalpini però non hanno fatto i conti con la qualità spagnola che entra in fiducia e prima con Yamal - eurogol per lui - e poi con Dani Olmo ribaltano in 20 minuti il parziale portando le Furie Rosse avanti. Nel secondo tempo la squadra di De La Fuente fa girare egregiamente il pallone concedendo poco alla Francia che trova occasioni potenziali ma mai realmente pericolose. La partita termina dunque con il parziale del primo tempo (2-1) e la Spagna raggiunge la Finale in programma domenica.

Depositphotos

La seconda semifinale

Domani alle 21.00 si giocherà Inghilterra-Olanda, partita che decreterà la seconda finalista che dovrà vedersela con la Spagna domenica.