Bologna-Lazio, il dato sui tifosi biancocelesti presenti

La sfida della Lazio a Bologna

La Lazio torna a giocare in campionato dopo la partita in Europa contro il Viktoria Plzen: domenica alle 15:00 c’è il Bologna di Vincenzo Italiano. Vista la situazione di classifica, quello tra le due squadre è uno scontro importante per la Champions.



Bologna-Lazio, il dato sui biglietti venduti

Il settore ospiti è andato sold out in pochissime ore: i 2500 biglietti messi a disposizione sono stati acquistati dai tifosi della Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport, anche la Curva Sud San Luca è stata aperta: in totale il numero di tifosi laziali presenti si aggira intorno ai tremila.