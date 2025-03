La Lazio e i gol nei minuti finali: il dato è impressionante

La forza della Lazio di Baroni

Una caratteristica della Lazio di Baroni che l’ha portata ai quarti di finale di Europa League e in lotta per la Champions attraverso il campionato è sicuramente quella di non mollare mai. La partita di andata con il Viktoria Plzen ne è la dimostrazione: in nove contro undici, nell’ultima azione a disposizione invece di tenere il risultato Guendouzi e Isaksen hanno regalato una vittoria preziosa ai biancocelesti.

Gol nei minuti finali: il dato della Lazio

Come riferisce il Corriere dello Sport, nei quindici minuti finali (75’-90’), la Lazio ha segnato 23 gol di cui 18 in campionato. Questi gol nei minuti finali sono valsi ben 13 punti, come la Lazio in Europa soltanto il Psg.