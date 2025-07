Lazio, il rebus del numero uno: incontro con Mandas

Mandas vs Provedel: la sfida per la porta biancoceleste

Uno dei primi dilemmi che Maurizio Sarri dovrà affrontare nella sua nuova avventura alla guida della Lazio riguarda la scelta del portiere titolare. A contendersi il posto saranno Christos Mandas e Ivan Provedel, entrambi apprezzati dal tecnico, che ne ha parlato anche a Castiglione della Pescaia definendoli “due portieri bravi” pronti a mettersi in competizione per guadagnarsi la fiducia dell’allenatore toscano. Una sfida aperta, da risolvere sul campo durante il ritiro e le prime amichevoli.

Mandas resta, mercato bloccato e poche alternative

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro avvenuto ieri tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage di Mandas è stato interlocutorio. È possibile che nei prossimi giorni arrivino offerte per il giovane portiere greco, ma la Lazio, vista l’impossibilità di operare sul mercato, sembra orientata a trattenerlo. In caso di partenza, infatti, il club sarebbe costretto a promuovere Renzini o Furlanetto come secondo portiere, una soluzione che al momento non convince. Per questo motivo, la permanenza di Mandas appare la scelta più logica e sicura.