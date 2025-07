Lazio, parte la grande pulizia: obbiettivo liberarsi di...

Via i giovani: parte l’opera di sfoltimento

Con il blocco sul mercato in entrata, l’unica strada percorribile per la Lazio è quella delle cessioni. La società si è attivata con largo anticipo, puntando inizialmente sul settore giovanile. Come riporta il Corriere dello Sport, diversi talenti della Primavera sono già in uscita: Filipe Bordon passerà al Sud Tirol in Serie B, Artistico andrà allo Spezia, mentre Di Tommaso (classe 2005) è conteso tra Casertana e Ternana. Floriani Mussolini si unirà alla Cremonese, mentre per Sana Fernandes si cerca una sistemazione all’estero, con una possibile destinazione in Belgio.

Fabiani e il nodo esuberi: restano tre casi complicati

Archiviata la prima fase, per il direttore sportivo Angelo Fabiani comincia ora la parte più complessa: trovare una destinazione agli esuberi più difficili da piazzare. Restano infatti tre profili problematici: Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic, che non sono stati neppure convocati per le visite mediche, e Toma Basic, che invece ha effettuato i test a Formello. Sarà da capire nei prossimi giorni se il centrocampista croato rientrerà nei piani di Sarri per il ritiro, o se si cercherà una soluzione sul mercato. In ogni caso, la missione resta chiara: alleggerire la rosa e liberare spazio salariale.