Floriani Mussolini, via libera alla Cremonese dalla Lazio

Floriani alla Cremonese: niente visite, si parte lunedì

È tutto pronto per l’approdo di Floriani Mussolini alla Cremonese. L’esterno è stato esentato dalle visite mediche svolte a Formello e da lunedì inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A con la maglia grigiorossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Cremonese ha superato la concorrenza dell’Udinese, che tramite la famiglia Pozzo avrebbe potuto girare il giocatore al Watford. In quel caso si sarebbe trattato di una cessione definitiva con diritto di recompra per la Lazio. L'accordo con la Cremonese invece prevede un prestito secco con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, senza clausola di riacquisto ma con il 50% sulla futura rivendita in favore del club biancoceleste.

Dalla Serie C alla A: la crescita di Floriani



Dopo le esperienze in Serie C con il Pescara e in Serie B con la Juve Stabia, per Floriani Mussolini è arrivato il momento del salto di qualità nella massima serie. Il giovane laterale avrebbe potuto restare alla Lazio, un’ipotesi possibile in caso di qualificazione alle coppe europee. Tuttavia, la presenza di ben cinque terzini in rosa (Tavares, Pellegrini, Marusic, Lazzari e Hysaj) avrebbe reso difficilissimo trovare spazio. La scelta della Cremonese rappresenta così un’opportunità concreta di crescita e continuità, in un club ambizioso e pronto a puntare su di lui.